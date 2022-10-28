Пентагон объявил о новой военной помощи Украине на $275 млн

Пентагон поставит Украине боеприпасы для HIMARS и другую военную помощь на $275 млн

В рамках нового пакета помощи США поставят Украине боеприпасы для уже имеющихся у Киева оружейных систем, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS

Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS (Фото: Dondi Tawatao / Getty Images)

Министерство обороны США выделит Украине очередной пакет военной помощи на $275 млн, объявила на пресс-конференции представитель Пентагона Сабина Синг. Трансляция опубликована на странице ведомства в «Твиттере».

В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале, что Киев получит «еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружений и техники», и поблагодарил Вашингтон.

Как сообщало накануне AP, пакет не включает крупные поставки нового оружия, в основном речь идет о пополнении боеприпасов для уже имеющихся у Украины оружейных систем. Собеседники агентства отмечали, что помощь будет предоставлена в рамках полномочий президента Джо Байдена, что позволит взять оружие со складов в США и быстро отправить его на Украину.

По подсчетам агентства, с начала боевых действий 24 февраля США поставили Украине оружие и военную технику почти на $18 млрд.

По данным телеканала NBC, конгрессмены намерены принять закон о выделении Киеву пакета военной помощи в размере $50 млрд. Как сообщил один из сенаторов-республиканцев, этой суммы хватит, чтобы «убедиться, что Украина сможет пережить следующий год».

24 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел «продуктивный разговор» с главой Пентагона Ллойдом Остином. Остин четыре дня спустя заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие недели планируют передать украинским ВС системы противовоздушной обороны NASAMS, а также провести обучение военных на этих комплексах. NASAMS — ЗРК для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. В зависимости от ракет может поразить цели на расстоянии от 20 до 180 км и высоте до 21 км с максимальной скоростью 1000 м/c.

В начале октября Байден пообещал поставить Киеву передовые американские системы ПВО. Это произошло после массовых ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины со стороны России.