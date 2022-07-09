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Байден поручил выделить Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь в размере около $400 млн, следует из заявления главы государства, опубликованного пресс-службой Белого дома.

«Я делегирую государственному секретарю полномочия <...> о выделении до $400 млн на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Украине», — говорится в сообщении.

В Минобороны США уточнили, что в указанный пакет помощи войдут четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним, три тактических транспортных средства, 155-мм артиллерийские боеприпасы, подрывные боеприпасы, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники и другое оборудование.

По данным ведомства, США выделили Украине уже около $8 млрд помощи в области безопасности.

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30 июня Байден во время пресс-конференции после саммита НАТО в Мадриде пообещал выделить Украине пакет военной помощи на $800 млн. Он будет включать современные системы противовоздушной обороны, противобатарейные радары, артиллерия и боеприпасы, в том числе к РСЗО HIMARS, которые США уже поставляют Украине (1 июня Пентагон сообщил, что передаст Киеву пять РСЗО, способных поражать цели на расстоянии до 80 км, и снаряды к ним; они прибыли в страну 23 июня).

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