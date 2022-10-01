В Иране задержали девятерых иностранцев за участие в протестах

Власти Ирана арестовали девятерых иностранных граждан во время беспорядков, которые начались в стране из-за смерти молодой девушки после задержания полицией нравов. Об этом сообщило министерство разведки Ирана, передает Al Monotor.

Власти арестовали граждан Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и других стран. Их задержали в местах, где проходили митинги, а также в других районах. Кроме того, в Иране арестовали 256 членов оппозиционных групп, деятельность которых запрещена в стране. Среди них есть сторонники иранской леворадикальной организации «Моджахедин-е-Хальк», которая признана в Иране террористической, и иракские курды. Их заподозрили в подстрекательстве к террору и массовым беспорядкам, порче имущества и попытках подрыва государственных учреждений. Также среди арестованных были сторонники последнего шаха Ирана Резы Пехлеви, свергнутого после Исламской революции 1979 года, утверждают в ведомстве.

Массовые протесты в Иране идут почти две недели. Они начались после смерти иранки Махсы Амини. Полиция задержала 22-летнюю девушку 13 сентября за неправильное ношение хиджаба, когда она вместе с братом выходила из метро в Тегеране. Хиджаб обязаны носить все иранские женщины.

Впоследствии брат Амини рассказал IranWire, что полиция обещала провести с девушкой занятие по «перевоспитанию» в полицейском участке, а затем отпустить. Позднее оттуда выехал автомобиль скорой помощи. Женщины, которых отпустили, рассказали брату Махсы, что внутри кого-то убили. Одна из свидетельниц сообщила, что одна из девушек потеряла сознание в камере. Врачи в больнице сказали мужчине, что у его сестры случился сердечный приступ и инсульт, а мозг перестал функционировать. Через несколько дней девушка умерла.

Полиция Ирана настаивает, что произошел несчастный случай. Ведомство опубликовало видео, где девушка теряет сознание. Родственники подозревают полицейских в убийстве и утверждают, что Амини не страдала от сердечных заболеваний. Врачи, которые видели фотографии девушки из больницы с травмами в области правого уха, допустили, что от удара она могла получить перелом основания черепа.

Смерть Амини спровоцировала массовые протесты. В вооруженных силах Ирана считают, что они нацелены на «ослабление исламского режима». Президент Ирана Ибрахим Раиси заверил, что Тегеран будет «решительно бороться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране».