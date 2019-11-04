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Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось
В ДНР это назвали саботажем минских договоренностей со стороны Украины. В Киеве заявили, что попытка начать разведение со стороны республики является провокацией
Фото: Стрингер / РИА Новости

Запланированное на 13:00 разведение сил и средств в Петровском в Донбассе сорвалось. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, пишет агентство ДАН.

Якубов сообщил, что в условленное время народная милиция непризнанной республики произвела запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности возобновить разведение войск. Ответа с украинской стороны не последовало.

Отказ от начала разведения войск Якубов назвал «откровенным саботажем минских договоренностей», который при этом «демонстрирует отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского авторитета главнокомандующего».

Штаб операции объединенных сил Украины в ответ на сообщения из ДНР на своей официальной странице в Facebook написал, что попытка властей республики начать разведение сил является провокацией.

Свою позицию в штабе объяснили тем, что разведение войск 4 ноября не может состоятся из-за нарушения режима тишины. 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата начала процесса в Петровском будет пересмотрена. По его словам, последние обстрелы в районе были зафиксированы 30 октября. Поскольку с того момента до 4 ноября не прошел семидневный срок, то и разведения быть не может.

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МИД оценил начало разведения сил в Донбассе

Зеленский анонсировал начало разведения сил и средств в Петровском с 4 ноября, если в течение недели до этого в районе будет соблюдаться «режим тишины». Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявлял, что разведение в Петровском состоится, если в Золотом также будет соблюдаться режим прекращения огня.

Разведение сил в Золотом завершилось 1 ноября. В ЛНР констатировали, что процесс прошел в соответствии с принятым в Минске графиком. Об этом была уведомлена специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Разведение сил в Золотом и Петровском является неотъемлемым пунктом «формулы Штайнмайера», которая предусматривает шаги по наделению Донбасса особым статусом.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Донбасс, Украина, ДНР
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