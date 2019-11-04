Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

Запланированное на 13:00 разведение сил и средств в Петровском в Донбассе сорвалось. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, пишет агентство ДАН.
Якубов сообщил, что в условленное время народная милиция непризнанной республики произвела запуск белой сигнальной ракеты в Петровском в знак готовности возобновить разведение войск. Ответа с украинской стороны не последовало.
Отказ от начала разведения войск Якубов назвал «откровенным саботажем минских договоренностей», который при этом «демонстрирует отсутствие у президента Украины Владимира Зеленского авторитета главнокомандующего».
Штаб операции объединенных сил Украины в ответ на сообщения из ДНР на своей официальной странице в Facebook написал, что попытка властей республики начать разведение сил является провокацией.
Свою позицию в штабе объяснили тем, что разведение войск 4 ноября не может состоятся из-за нарушения режима тишины. 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что дата начала процесса в Петровском будет пересмотрена. По его словам, последние обстрелы в районе были зафиксированы 30 октября. Поскольку с того момента до 4 ноября не прошел семидневный срок, то и разведения быть не может.