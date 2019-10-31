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Зеленский сообщил о дате разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разведение сил в Петровском в Донбассе, следует из видео, размещенного на YouTube «Громадське ТБ».

«4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», — сказал Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве. Президент отметил, что это случится, если в течение недели в этом населенном пункте «будет тишина».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что разведение сил в Петровском начнется, если в Золотом будет соблюдаться режим прекращения огня.

О разведении сил в Золотом и Петровском в начале октября в Минске договорились представители трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. 29 октября МИД Украины заявил о начале разведения военных сил и средств в городе Золотое в Луганской области, информацию о начале процедуры подтверждали в самопровозглашенной ЛНР.

Разведение сил должно стать главным условием для проведения саммита в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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