МИД оценил начало разведения сил в Донбассе

Москва позитивно относится к началу разведения сил и средств в районе города Золотое у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко.

«Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения», — заявил Руденко.

Замглавы МИДа напомнил, что разведение сил в Донбассе было в числе договоренностей «нормандской четверки». Отвод войск назывался одним из условий нового саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии. В то же время сейчас речь о точной дате проведения нового саммита лидеров четверки не идет, так как не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения в Донбассе, отметил Руденко.

Позитивно развод сил оценивал и помощник российского президента Владислав Сурков. Он предложил «не терять темпа» в вопросе урегулирования ситуации.