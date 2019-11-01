Украина пересмотрит дату разведения сил в Петровском из-за обстрелов

Дата начала разведения сил в Петровском будет пересмотрена. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет «УНИАН».

Загороднюк заявил, что причиной пересмотра даты разведения сил и средств являются обстрелы в районе Петровского, которые произошли 30 октября. «Действительно, обстрелы были, и поэтому мы ожидаем пересмотра [даты начала разведения войск в Петровском]», — сказал он. Загороднюк добавил, что к 4 ноября не пройдут семь дней с момента последнего обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало разведения сил вдоль линии соприкосновения в районе Петровского 4 ноября. Главным условием начала процесса он назвал семидневную «тишину» в районе.

Ранее руководство ЛНР заявило, что народная милиция завершила разведение сил в районе Золотого в Донбассе. Глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко отметил, что процесс закончился в соответствии с согласованным в Минске графиком.