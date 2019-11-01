В ЛНР заявили об окончании разведения сил в Донбассе

В ЛНР заявили об окончании разведения сил в Донбассе

Луганская народная республика завершила разведение сил на линии соприкосновения у Золотого в Донбассе. Об этом сообщает Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на главу представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаила Филипоненко.

«1 ноября Народная милиция завершила процесс разведения сил и средств на участке», — сказал он. По его словам, процесс закончили в соответствии с согласованным ранее в Минске графиком. О завершении разведения сил представители республики сообщили ОБСЕ, которая занимается мониторингом операции, уточнил он.

Разведение сил у Золотого Украина и ЛНР начали 29 октября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что разведение сил также должно произойти в Петровском при соблюдении семидневного «режима тишины» в Золотом.

В начале октября в Минске представители трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе согласовали разведение сил в Донбассе. Это должно стать ключевым условием для проведения встречи в «нормандском формате».