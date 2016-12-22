Лукашенко пригрозил «что-то разместить» из-за баз США в Польше

Белоруссия не собирается воевать с Польшей, однако в случае, если в соседней стране будут находиться американские базы, Минску придется «что-то размещать», чтобы им противодействовать, заявил Александр Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что, если в Польше будут размещены американские военные базы, Минск и Москва будут вынуждены на это реагировать. Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Витебскую область при общении с жителями городского поселка Болбасово, передает агентство БелТА.

«Мы — мирные люди, не хотим войны. <...> Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны», — отметил Лукашенко.

Россию при общении с жителями он назвал «старшим братом» Белоруссии, заметив, что «с соседями надо жить хорошо». «Чего нам с ними ссориться», — добавил президент, вспомнив в этой связи о возможном размещении в Польше американских военных баз. Польскому министру иностранных дел Яцеку Чапутовичу Лукашенко, как напомнил глава государства, уже готовил о том, что с Варшавой Минск «воевать не собирается». «Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать», — подчеркнул Лукашенко.

Разместить на постоянной основе на территории Польши американскую военную базу и бронетанковую дивизию армии США Варшава предложила Вашингтону весной. На эти цели страна, как отмечали в польском Минобороны, готова потратить от $1,5 до $2 млрд.

Спустя несколько месяцев о том, что в Соединенных Штатах «очень серьезно» обсуждают этот запрос Польши, заявил президент США Дональд Трамп. «Я знаю, что Польше очень нравится эта идея», — говорил американский лидер. Позже намерение разместить военные базы США на территории Польши подтвердил и ее президент Анджей Дуда. «Мне очень хотелось бы, чтобы мы создали постоянные американские базы в Польше», — заявлял он на совместной пресс-конференции с Трампом.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в ответ на это отмечал, что в случае реализации подобного плана Москве придется реагировать на это для нейтрализации возможной военной угрозы. «Адекватный ответ» на размещение в соседней стране американской базы прежде анонсировал и Александр Лукашенко.