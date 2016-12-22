Лукашенко пообещал адекватный ответ в случае размещения базы США в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного ответа на размещение постоянной военной базы США в Польше. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

По его словам, возможное размещение так называемого «форта Трампа» вызывает беспокойство. «Если, допустим, в Польше они заявляют, что готовы тратить миллионы долларов, чтобы разместить там <...> некий форт Трампа, конечно, мы не идиоты и, конечно, на это реагируем», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что Москва и Минск думают, как с минимальными затратами найти адекватный ответ. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссии и России не хотелось бы вкладывать средства в ответные меры на размещение американской базы.

В середине сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава хотела бы разместить на своей территории военные базы США. Партнерство США и Польши важно «в свете растущих вызовов для безопасности», указал он. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае реализации плана Москве придется на него ответить для нейтрализации возможной военной угрозы.