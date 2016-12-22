Шойгу пообещал ответить на размещение в Польше американской дивизии

Планы Польши разместить на своей территории дивизию вооруженных сил США не способствуют стабильности и укреплению региональной безопасности, если это произойдет, Россия будет вынуждена ответить, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — сказал он, выступая в Минске на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По его словам, размещение в Польше американских военных на постоянной основе не будет способствовать «сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности».

Президент США Дональд Трамп в сентябре заявил, что власти страны «очень серьезно» рассматривают предложение Польши о создании на ее территории американской военной базы. Трамп отметил, что в Варшаве готовы дать американцам определенные преференции. Согласно документу, который власти Польши направили в администрацию Трампа, Варшава готова заплатить $1,5–2 млрд за создание базы, которая необходима для сдерживания «усилившейся и опасной позиции России».