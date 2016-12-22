Президент Польши подтвердил намерение создать в стране военные базы США

Польша хотела бы разместить на своей территории военные базы США, заявил президент страны Анджей Дуда на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции, передает New York Post.

«Мне очень хотелось бы, чтобы мы создали постоянные американские базы в Польше», — сказал он, отметив, что в Польше эти объекты называют «Форт Трамп». Дуда также подчеркнул, что партнерство США и Польши является критическим «в свете растущих вызовов для безопасности», к числу которых он отнес агрессию России, распространения оружия массового поражения, терроризм, незаконную миграцию и напряженность на Ближнем Востоке, сообщается на сайте президента Польши.

«Речь идет о защите нашей части Европы или свободного мира. Есть ряд аргументов в пользу того, что присутствие американских войск оправдано», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, передает польское издание Fakt24.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон «очень серьезно» рассматривает вопрос размещения в Польше своих войск. Об идее создать в Польше военную базу США, действующую на постоянной основе, в Варшаве заявили весной. На эти цели в Польше были готовы потратить $1,5-2 млрд.

В документе, который был направлен администрации Трампа, конгрессу США и ряду американских аналитических структур необходимость присутствия американских военных в Польше объяснили необходимостью «сдерживания усилившейся и опасной позиции России».