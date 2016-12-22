Трамп рассказал о судьбе идеи по созданию военной базы США в Польше

В Вашингтоне обсуждают запрос Варшавы на размещение американских военных на территории республики, заявил Дональд Трамп. «Я знаю, что Польше очень нравится эта идея», — отметил президент США

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / EPA / ТАСС)

В США сейчас обсуждают запрос Варшавы на размещение американских военных на территории Польши, заявил Дональд Трамп, сообщает Reuters. Такое заявление президент США сделал перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Мы рассматриваем этот вопрос очень серьезно.Я знаю, что Польше очень нравится эта идея», — сказал Трамп.

Он также отметил, что Варшава готова пойти на значительные преференции для США, чтобы добиться размещения американского военного контингента на своей территории.

Весной 2018 года Минобороны Польши предложило Вашингтону на постоянной основе разместить на территории страны американскую военную базу и бронетанковую дивизию армии США. На эти цели страна готова потратить от $1,5 до $2 млрд, следовало из документа, направленного администрации Трампа, конгрессу США и ряду американских аналитических структур.

В документе также отмечалось, что постоянное присутствие в Польше американской бронетанковой дивизии является «необходимым для сдерживания усилившейся и опасной позиции России» и отвечает интересам не только польской стороны, но и Национальной оборонной доктрине США, которая «определяет агрессию России как главную угрозу Соединенным Штатам и глобальной стабильности».

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее также отмечал, что США открыты к переговорам по увеличению численности военнослужащих на территории Польши

«Польша — наш союзник по НАТО. Мы принимаем войска в НАТО в соответствии с потребностями безопасности, поэтому мы всегда открыты для подобных дискуссий», — говорил он перед встречей с министром обороны Польши Мариушем Блащаком в конце апреля.

Самое большой в Европе американский воинский контингент размещен в Германии. По данным на сентябрь 2017 года, численность американских военнослужащих там достигала 35 тыс. человек, отмечал Bloomberg. В сентябре 2016 года в Германии было размещено более 45 тыс. американских военных.

Содержание такого военного контингента требует значительных расходов как для США, так и для ФРГ: с 2008 по 2017 год из бюджета Германии на эти цели потрачено €521 млн. При этом, согласно данным аналитического центра Rand Corporation, совокупные расходы, включая затраты на строительство, аренду и льготы бывшим сотрудникам баз, составили порядка €598 млн.