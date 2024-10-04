США нанесли удары по 15 объектам хуситов
США ударили по 15 объектам хуситов в Йемене, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
«Цели включали наступательные военные возможности хуситов. Эти действия были предприняты для обеспечения свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов», — говорится в сообщении.
Йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что США и Великобритания нанесли серию авиаударов по столице Сана, а также по городам Ходейда, Эль-Байда и Дамар. В Йемене заявили, что продолжат «священную борьбу» против «агрессоров» до тех пор, пока «не прекратится агрессия против сектора Газа и Ливана».
США и Британия наносят удары по хуситам в Йемене, чтобы предотвратить их атаки на суда в Красном море. 1 октября Al Masirah сообщал, что повстанцы атаковали британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море, а также судно Marathopolis в Аравийском море. В сентябре атаке подвергся танкер Blue Lagoon I в Красном море. В августе хуситы заявляли об атаке на судно Contship Ono и два американских эсминца.
Хуситы поддерживают ХАМАС в секторе Газа, они неоднократно атаковали Израиль. Израиль в ответ наносит удары по Йемену.
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