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Война с хуситами ,  
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США нанесли удары по 15 объектам хуситов

CENTCOM: США ударили по 15 объектам хуситов в Йемене
Сюжет
Война с хуситами
Целью ударов CENTCOM назвал наступательные военные возможности йеменских повстанцев. Они были нанесены в ответ на атаки на суда, заявили американские военные
Фото: Petty Officer 3rd Class Jeremy B / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Petty Officer 3rd Class Jeremy B / Keystone Press Agency / Global Look Press

США ударили по 15 объектам хуситов в Йемене, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«Цели включали наступательные военные возможности хуситов. Эти действия были предприняты для обеспечения свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов», — говорится в сообщении.

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Йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что США и Великобритания нанесли серию авиаударов по столице Сана, а также по городам Ходейда, Эль-Байда и Дамар. В Йемене заявили, что продолжат «священную борьбу» против «агрессоров» до тех пор, пока «не прекратится агрессия против сектора Газа и Ливана».

США и Британия наносят удары по хуситам в Йемене, чтобы предотвратить их атаки на суда в Красном море. 1 октября Al Masirah сообщал, что повстанцы атаковали британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море, а также судно Marathopolis в Аравийском море. В сентябре атаке подвергся танкер Blue Lagoon I в Красном море. В августе хуситы заявляли об атаке на судно Contship Ono и два американских эсминца.

Хуситы поддерживают ХАМАС в секторе Газа, они неоднократно атаковали Израиль. Израиль в ответ наносит удары по Йемену.

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Елена Чернышова
авиаудар США хуситы Йемен
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