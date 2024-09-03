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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Хуситы атаковали танкер Blue Lagoon I в Красном море

Хуситы атаковали танкер Blue Lagoon I в Красном море с помощью дронов и ракет
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали танкер Blue Lagoon I в Красном море, заявил в своем телеграм-канале военный представитель организации Яхья Сариа.

По его словам, атака на судно была совершена с помощью ракет и беспилотников из-за нарушения запрета на вход «в порты оккупированной Палестины».

Ранее о том, что йеменские хуситы атаковали два танкера с сырой нефтью в Красном море, сообщил Reuters со ссылкой на американских военных. По их данным, судно Amjad шло под флагом Саудовской Аравии, а Blue Lagoon I — под флагом Панамы. Американские военные назвали совершенные действия «безрассудными террористическими актами хуситов».

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

После начала войны палестинской организации ХАМАС с Израилем хуситы периодически наносят удары по кораблям разных стран в Красном море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем. 7 августа хуситы атаковали в Красном море судно Contship Ono и два американских эсминца.

Теги
хуситы Красное море танкер ракеты беспилотники
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