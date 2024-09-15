Йеменские хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой
Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара по военному объекту в районе Яффа в Тель-Авиве с помощью «гиперзвуковой баллистической ракеты». Об этом сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель группировки Яхья Сария.
«Операция была проведена с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, которой удалось достичь своей цели», — написал он, подчеркнув, что перехватить израильским вооруженным силам ее не удалось.
По его словам, ракета за 11 с половиной минут преодолела расстояние в 2040 км.
Утром 15 сентября армия Израиля проинформировала об обнаружении ракеты класса «земля — земля». По данным израильской стороны, она «пересекла центральную часть Израиля с востока и упала на открытой местности». Позже в армии уточнили, что ракета прилетела из Йемена, по ней были выпущены ракеты-перехватчики.
Йемен атакует Израиль в ответ на «агрессию в секторе Газа», это не первая попытка удара хуситов по стране. С начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года они также регулярно наносят удары по военным кораблям и коммерческим судам разных стран, следующим через Красное море. Представители движения утверждают, что их цели так или иначе связаны с Израилем.
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