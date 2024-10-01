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Хуситы заявили об атаке на два судна в Красном и Аравийском морях

Хуситы сообщили о нападении на два судна в Красном и Аравийском морях

Йеменские хуситы атаковали нефтяной танкер Cordelia Moon и судно Marathopolis в Красном и Аравийском морях. Об этом сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.

В ходе одной из операций хуситы атаковали с помощью баллистических и крылатых ракет, беспилотника и безэкипажного катера британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море. По словам Сарии, судну был нанесен значительный ущерб.

Также хуситы нанесли удар с помощью крылатой ракеты по судну Marathopolis в Индийском океане. Затем судно подверглось еще одной атаке, когда проходило через Аравийское море, к северо-востоку от йеменского архипелага Сокотра.

«Наши операции являются ответом на американскую и британскую агрессию против нашей страны и направлены на поддержку палестинских и ливанских движений сопротивления», — объяснил представитель движения.

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С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют торговые суда, проходящие через Красное море и Аденский залив. Они объясняют атаки ответом на израильское наступление в секторе Газа и утверждают, что их целью являются суда, связанные с Израилем. В ответ США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Так, 21 августа, танкер MV SOUNION, шедший под греческим флагом, подвергся нападению хуситов у берегов йеменского портового города Ходейда. В результате на борту возник пожар, который экипаж смог потушить. Однако атака привела к неполадкам с двигателем, на следующий день судно встало на якорь, а весь его экипаж был эвакуирован.

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Теги
хуситы танкер судно Красное море Аравийское море нападение
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