Хуситы атаковали судно и два американских эсминца в Красном море
Йеменские хуситы атаковали судно Contship Ono в Красном море и два американских эсминца, заявил официальный представитель движения «Ансар Аллах» (хуситов) бригадный генерал Яхья Сариа в своем телеграм-канале.
Представитель хуситов добавил, что силы движения поразили судно и эсминцы баллистическими ракетами и дронами.
Contship Ono — контейнеровоз, ходит под флагом Либерии — государства в Западной Африке.
По словам Сариа, судно подверглось удару, поскольку компания-владелец «нарушила запрет на проход в порты оккупированной Палестины». Нападение на эсминцы произошло, когда они пересекали зону действий вооруженных сил Йемена, направляясь в северную часть Красного моря. Хуситы сочли это «действиями по оказанию поддержки Израилю».
Подтверждения информации хуситов со стороны США пока не было, об атаке американский флот не сообщал.
С момента начала войны палестинской организации ХАМАС с Израилем хуситы регулярно наносят удары по военным кораблям и коммерческим судам разных стран, которые следуют через Красное море. Представители движения утверждают, что выбираемые ими цели так или иначе связаны с Израилем. Хуситы периодически предпринимают попытки поразить цели и в самом Израиле.
Так, 16 июня группировка атаковала американский эсминец в Красном море, а также два коммерческих судна — нефтяной танкер Captain Paris в Красном море и танкер для СПГ Happy Condor в Аравийском море.
В ответ на действия хуситов в декабре США и Великобритания сформировали международную коалицию против них, с января союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
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