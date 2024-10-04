Forbes узнал об обсуждении увольнения Умерова в офисе президента Украины

В офисе президента Украины, который возглавляет Ермак, обсуждают увольнение глав Минобороны Умерова, пишет украинский Forbes. По его данным, причиной стало недовольство из-за «хаоса», в том числе с закупкой вооружений

Рустем Умеров (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

В офисе президента Украины обсуждают увольнение министра обороны Рустема Умерова и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова, сообщает «Forbes Украина» со ссылкой на источники.

По словам собеседников украинского Forbes, в офисе президента недовольны Умеровым, поскольку после его назначения на должность чуть больше года назад в Минобороны Украины происходит «хаос», наладить стабильную работу ведомства не удалось. Например, претензии у украинского руководства есть к идее объединить два агентства по закупке оружия и техники для ВСУ, тогда как закупка и так идет с задержками.

Так, производители жалуются, что «госзакупки хаотические, планировать работу заранее невозможно», срываются контракты, нет финансирования, производство снижается и многие компании выводят его за границу, пишет издание. При этом в офисе украинского президента разбираются, является ли это виной Умерова, говорят источники Forbes.

Потенциальными сменщиками Умерова они называют вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. «Страна» отмечает, что последний президент Украины Владимир Зеленский включил в состав ставки, хотя раньше заместителей министров туда не вводили.

По данным Forbes, дискуссии об увольнении главы ГУР Буданова продолжаются по меньшей мере месяц, решение еще не принято, но его могут отправить в отставку в ближайшие месяцы. Издание отмечает, что у Буданова «натянутые отношения» с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и главкомом ВСУ Александром Сырским, также некоторыми неуспешными операциями ГУР недоволен и Зеленский.

Собеседник газеты в оборонном секторе пояснил, что Ермаку «не нравятся люди, имеющие медийный вес и поддержку партнеров». Кроме того, в офисе украинского президента недовольны стремлением ГУР «замкнуть на себе нетипичные для разведки процессы», например производство дронов.

В связи с этим упоминается компания «Спецтехноэкспорт», которая до 1 октября была в подчинении ГУР. Компания специализируется на оборонных закупках. «Украинская правда» 3 октября опубликовала письмо руководителя «Спецтехноэкспорта» Алексея Петрова к замминистра обороны Дмитрию Клименкову от 5 августа, из которого следует, что подтвержденная судом задолженность предприятия перед Минобороны превышает 820 млн гривен ($19,8 млн). В послании говорится о дефиците вооружения и невыполненных контрактах, «УП» также пишет о возможных переплатах за поставляемое компанией вооружение.

Петров отверг обвинения в срыве контрактов и переплатах, назвав «манипуляцией» сравнение себестоимости вооружения украинского и зарубежного производства, а также отметив необходимость учитывать логистические расходы.

Вместо Буданова ГУР может возглавить руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Об этом 21 сентября говорили и источники «Страны», отмечая «серьезное напряжение» между Ермаком и Будановым. Также они рассказывали о возможном переводе Умерова с поста главы Минобороны на должность Иващенко.

За день до этого Умеров уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. По данным источников «Украинской правды» и «Страны», это было сделано без согласования с главой ГУР.

Bloomberg в сентябре писал о растущей концентрации власти в офисе украинского президента при Ермаке. По данным агентства, это вызывает беспокойство у партнеров Украины на Западе. По данным Politico, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба был уволен с поста, поскольку он раздражал Ермака.

Зеленский провел масштабные перестановки в украинском правительстве в сентябре. Он объяснял кадровые изменения «чрезвычайно важной» осенью, не раскрыв подробностей.