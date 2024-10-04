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Военная операция на Украине ,  
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Сырский после потери Угледара отдал новый приказ ВСУ

Главком Сырский приказал ВСУ усилить оборону после потери Угледара
Сюжет
Военная операция на Украине
На следующий день после отступления украинских сил из Угледара Сырский потребовал укрепить оборону в Донбассе. Он заявил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта», и посетил военных на покровском направлении
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял ряд решений, «направленных на усиление устойчивости и эффективности обороны», сообщил он в телеграм-канале. Reuters отмечает, что приказ усилить оборону в Донбассе он отдал на следующий день после того, как украинская сторона сообщила об отступлении из Угледара.

Сырский сообщил, что работает на «одном из самых горячих участков фронта», накануне он посетил военнослужащих 25-й Сичеславской воздушно-десантной бригады. Главком не привел подробностей, но, как отмечает агентство, бригада действует на покровском направлении. Украинский Генштаб сообщил, что там идут ожесточенные бои.

Угледар находится в 60 км к юго-западу от Донецка, он расположен на возвышенности на стыке ДНР и Запорожской области. Телеканал CNN отмечал, что город не был таким же важным транспортным узлом, как Покровск, но считался «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ из-за наличия мощных оборонительных позиций.

Зеленский объяснил потерю Угледара фразой «жизни важнее застроек»
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Фото:Reuters

О боевых действиях внутри города в сентябре сообщал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, бои тогда шли «уже в самом Угледаре». В Кремле, комментируя эти сообщения, говорили о «положительной динамике». Российское Минобороны накануне, 3 октября, сообщило о взятии города. За несколько дней до этого руководство ДНР заявляло, что российские военные «взяли Угледар в клещи» и контролируют дорогу для снабжения ВСУ.

Оперативное командование ВСУ«Хортица» заявляло, что украинские войска были вынуждены отступить из Угледара, так как возникла угроза окружения города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал отступление правильным решением, которое позволило сохранить жизни военнослужащих, «потому что они важнее любых застроек». При этом в Верховной раде потерю города осудили, депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко призвал к отставке министра обороны Рустема Умерова.

Россия с взятием города не только облегчит себе дальнейшее продвижение в Донбассе, но и обеспечит бóльшую безопасность железнодорожной логистики по сухопутному коридору в Крым, писала NYT.

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Александр Сырский Донбасс Угледар Покровск
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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В ВСУ сообщили об отступлении из Угледара из-за угрозы окружения города
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