 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский объяснил потерю Угледара фразой «жизни важнее застроек»

Зеленский признал неготовность стран НАТО сбивать российские ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Угледар находится на господствующей высоте и открывает России возможности для дальнейшего продвижения в Донбассе и защите пути в Крым. Зеленский пояснил, что город оставили ради сбережения личного состава
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Отступление украинской армии из Угледара было правильным решением, которое позволило сохранить жизни военнослужащих, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, нужно беречь их (украинских военных) жизнь, потому что они важнее любых застроек», — сказал Зеленский (цитата по «Укринформу»).

Он также упомянул, что НАТО не готово сбивать российские ракеты над Украиной.

Об отходе из Угледара накануне, 2 октября, сообщило оперативное командование ВСУ «Хортица», объяснив решение угрозой окружения. На следующий день, 3 октября, о взятии города в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» сообщило Минобороны России.

Чем важен Угледар

Город находится в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР с Запорожской областью. Город ценен для логистики войск — рядом расположена развязка дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Кроме того, Угледар отличался и стратегическим расположением — он находится на возвышенности посреди открытых полей, а украинские войска выстроили в нем мощную систему обороны, в связи с чем CNN назвал его «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ, а Associated Press — «городом-крепостью, утрата которого подорвет украинскую оборону».

Российские войска окружили Угледар с нескольких сторон и взяли его в «котел», что помешало украинской стороне проводить ротацию войск и снабжать свои подразделения, объясняет Reuters.

Как оценил NYT украинский полковник Артем Щусь, в городе к тому моменту оставались около 50 мирных жителей — по сравнению с примерно 14 тыс. до полномасштабного конфликта.

Россия с взятием города не только облегчит себе дальнейшее продвижение в Донбассе, но и обеспечит бóльшую безопасность железнодорожной логистике по сухопутному коридору в Крым, пишет NYT.

«Взятие укрепрайона позволит обезопасить подходы к Мариуполю и ж/д сообщение на юге ДНР. И, естественно, расширит плацдарм для дальнейшего наступления на Курахово», — подтверждал собеседник ТАСС в силовых структурах.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

В Москве продают студию за 11 млн в стиле VERSACE. Фото

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Российские военные взяли под контроль город Угледар

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

Цены на нефть резко подскочили после новостей о возможном ударе Израиля

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Владимир Зеленский Угледар Военная операция на Украине ДНР
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Путин разрешил отправлять подсудимых на военную операцию
Политика
Как выглядел удар одной из самых мощных российских бомб по ВСУ
Политика
Forbes рассказал об отправке Украиной «лучших танков» в Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 17:56
Под Рязанью трое мужчин похитили 16-летнюю девушку, чтобы выдать замужОбщество, 20:38
В Финляндии предложили отзывать ВНЖ по соображениям безопасностиПолитика, 20:37
ФИФА создаст новое трансферное окно ради клубного чемпионата мираСпорт, 20:33
Зеленский объяснил потерю Угледара фразой «жизни важнее застроек»Политика, 20:15
ФИФА объявила о расследовании обвинений против ИзраиляСпорт, 20:05
Правительство попросило доработать законопроект о наказании за сталкингПолитика, 20:04
МИД Польши предостерегал Дуду от визита на юбилей Земана из-за ШрёдераПолитика, 20:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Иран после удара по Израилю предупредил СШАПолитика, 19:57
Нарышкин оценил обсуждение идеи не соблюдать «красные линии» МосквыПолитика, 19:53
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:51
В Госдуме задумались о разделении налоговых вычетов по ИИС и ПДСИнвестиции, 19:46
Умер академик РАН Александр БугаевОбщество, 19:31
Отец 14 детей из Татарстана погиб в зоне военной операции на УкраинеОбщество, 19:28
Ликсутов рассказал о распространении в регионах столичной модели развитияГород, 19:26