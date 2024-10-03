Зеленский объяснил потерю Угледара фразой «жизни важнее застроек»

Угледар находится на господствующей высоте и открывает России возможности для дальнейшего продвижения в Донбассе и защите пути в Крым. Зеленский пояснил, что город оставили ради сбережения личного состава

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Отступление украинской армии из Угледара было правильным решением, которое позволило сохранить жизни военнослужащих, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, нужно беречь их (украинских военных) жизнь, потому что они важнее любых застроек», — сказал Зеленский (цитата по «Укринформу»).

Он также упомянул, что НАТО не готово сбивать российские ракеты над Украиной.

Об отходе из Угледара накануне, 2 октября, сообщило оперативное командование ВСУ «Хортица», объяснив решение угрозой окружения. На следующий день, 3 октября, о взятии города в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» сообщило Минобороны России.

Чем важен Угледар

Город находится в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР с Запорожской областью. Город ценен для логистики войск — рядом расположена развязка дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Кроме того, Угледар отличался и стратегическим расположением — он находится на возвышенности посреди открытых полей, а украинские войска выстроили в нем мощную систему обороны, в связи с чем CNN назвал его «важным бастионом на пересечении восточного и южного фронтов» ВСУ, а Associated Press — «городом-крепостью, утрата которого подорвет украинскую оборону».

Российские войска окружили Угледар с нескольких сторон и взяли его в «котел», что помешало украинской стороне проводить ротацию войск и снабжать свои подразделения, объясняет Reuters.

Как оценил NYT украинский полковник Артем Щусь, в городе к тому моменту оставались около 50 мирных жителей — по сравнению с примерно 14 тыс. до полномасштабного конфликта.

Россия с взятием города не только облегчит себе дальнейшее продвижение в Донбассе, но и обеспечит бóльшую безопасность железнодорожной логистике по сухопутному коридору в Крым, пишет NYT.

«Взятие укрепрайона позволит обезопасить подходы к Мариуполю и ж/д сообщение на юге ДНР. И, естественно, расширит плацдарм для дальнейшего наступления на Курахово», — подтверждал собеседник ТАСС в силовых структурах.