Украинский депутат заявил о потере Угледара

Депутат Рады Гончаренко назвал позорным провал обороны ВСУ в Угледаре и потребовал отставки главы Минобороны Украины. Угледар важен с точки зрения логистики снабжения и контроля над окрестностями

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Российские войска взяли город Угледар под контроль, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Это ужас. Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр? Это позор», — написал депутат и потребовал от министра обороны Рустема Умерова подать в отставку.

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и расположен на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке ДНР и Запорожской области. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Такое расположение делает его значимым в вопросе снабжения войск. Прежде там жили около 14 тыс. человек.

New York Times приводит комментарии украинских военнослужащих, знакомых с обстановкой в районе Угледара. Один из них, старший лейтенант с позывным Док, сообщил о нарушении логистики ВСУ и невозможности оставаться в Угледаре. Военные ожидают, что потеря Угледара усложнит оборону Покровска — железнодорожного и автомобильного узла. В Угледаре остаются около 50 мирных жителей, оценил один из служащих ВСУ.

О боях в Угледаре сообщил 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин, спустя несколько дней заход российских войск в город признали и украинские власти. Президент Украины Владимир Зеленский в тот день заявил об «очень, очень сложной» ситуации на линии фронта.

В конце сентября «Страна.ua» сообщила со ссылкой на источник о возможной отставке Умерова и назначении его главой Службы внешней разведки.