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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян назвал условие своего ухода в отставку

Пашинян заявил, что готов уйти в отставку
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Премьер-министр Армении заявил, что не цепляется за власть и готов подать в отставку, если будет уверен, что с его уходом все проблемы страны будут решены
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не цепляется за власть и готов уйти в отставку, если будет уверен, что с его уходом все проблемы страны будут решены. Об этом он сказал в ходе правительственного часа в Национальном собрании. Его слова приводит «Sputnik Армения».

«Я заменю в вашей формулировке слово «навязчивое» на «концептуальное». Мой концептуальный подход таков, что народ Армении должен решить, кто по его выбору будет премьер-министром Армении. Если я знаю, что все проблемы будут решены моей отставкой, я сделаю это в следующую секунду. В отличие от вас я не завишу от кресла», — сказал Пашинян, обращаясь к депутату фракции «Айастан» («Армения») Мгеру Саакяну, спросившему главу правительства, придерживается ли тот «навязчивой идеи», что либо он должен и дальше оставаться премьером, либо у Армении не будет главы правительства вовсе.

В сентябре оппозиция объявила о намерении инициировать отставку Пашиняна из-за отказа помочь Нагорному Карабаху. Премьер в ходе правительственного часа назвал «несправедливыми» обвинения в том, что Армения бросила Нагорный Карабах, отметив, что правительство за последние три года предоставило региону финансирование более чем на $1 млрд.

«По моему личному мнению, до блокирования Лачинского коридора Нагорный Карабах ни в чем не испытывал недостатка в плане самообороны», — подчеркнул Пашинян. По его словам, он не говорил, что республика не будет вмешиваться в военные действия против Карабаха. Пашинян вновь назвал главной целью «провокации» втягивание страны в боевые действия и заявил, что поддаваться на нее Ереван не намерен. При этом он пообещал полную политическую поддержку региону.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, на следующий день Степанакерт согласился на условия Баку. Глава Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Пашинян заявлял, что Армения не участвует в боевых действиях и не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» шагов. Операция Баку вызвала антиправительственные протесты в Армении с требованием отставки премьера. Тогда глава правительства отказался уходить с поста из-за протестов, писала армянская газета Hraparak.

В апреле 2021 года Пашинян подал в отставку с поста премьера, чтобы сделать возможными перевыборы парламента на фоне глубокого политического кризиса, в котором страна оказалась после поражения в Карабахе. «Если народ решит, что я должен оставить пост премьера, то я выполню его желание. Если народ решит, что я должен оставаться премьером, то я выполню и это решение», — говорил тогда он. Партия Пашиняна «Гражданский договор» в итоге выиграла досрочные выборы, набрав 53,9% голосов, второй результат (21%) получил оппозиционный блок «Армения».

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Теги
Елена Чернышова
Никол Пашинян Армения отставка
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