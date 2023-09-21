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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Hraparak узнал об отказе Пашиняна уходить в отставку на фоне протестов

Hraparak: Пашинян отказался уйти в отставку на фоне протестов из-за Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Премьер Армении Пашинян заявил узкому кругу сторонников, что не собирается уходить в отставку, пишет Hraparak. Такие призывы звучали на протестах в связи с событиями в Карабахе, оппозиция собирается инициировать импичмент
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздно вечером 20 сентября собрал узкий круг своей партии «Гражданский договор» и заявил им, что не собирается в отставку на фоне протестов, вызванных событиями в Карабахе, сообщает армянская газета Hraparak.

«Он сообщил команде, возможно, не прямым текстом, что ни в коем случае не сдаст власть, сохранит ее любой ценой. Возможно, это было связано с тем, что на площади полицейские применили грубую силу и светошумовые гранаты против граждан. Он отправил свою семью на дачу в Севане, естественно, под усиленным контролем», — говорится в статье.

Вечером 20 сентября у здания правительства Армении проходили акции протеста в связи с событиями в Карабахе. Демонстранты требовали признания непризнанной республики и немедленной реакции на действия Азербайджана. Также звучали призывы к отставке Пашиняна. По данным МВД, были задержаны 30 человек, 28 грозит уголовная ответственность, двум — административная.

19 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые Азербайджан назвал «антитеррористическими мероприятиями локального характера» с целью «восстановить конституционный строй». На следующий день власти непризнанной республики объявили о достижении договоренности о прекращении огня с Баку при посредничестве российских миротворцев. Среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод оставшихся подразделения армянской армии и вывод тяжелого вооружения с территории республики «с целью скорейшей утилизации».

Вопросы реинтеграции и дальнейшего проживания карабахских армян на территории республики будут обсуждаться на переговорах, которые проходят в Евлахе 21 сентября.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что за сутки Баку достиг всех поставленных в рамках операции задач. По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть армянских военных в Карабахе была уничтожена. Алиев подчеркнул, что у Баку «нет проблем» с армянским населением Карабаха.

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Ереван после начала операции Баку отвергал присутствие своих военных в Карабахе. Пашинян заявил, что Армения не участвует в боях, и предположил, что «одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия».

Позже он сказал, что Армения не участвовала в подготовке заявления о прекращении огня. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Весной Пашинян говорил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах.

По словам представителя партии «Дашнакцутюн», бывшего вице-спикера армянского парламента Ишхана Сагателяна, который был на митинге 20 сентября, почти все оппозиционные силы Армении достигли взаимопонимания по программе «свержения правительства зла» и его главы Пашиняна. Он рассказал, что будет создан Национальный комитет — специальный орган для «руководства народным движением», который «доведет борьбу до победного конца», рассказал депутат, кроме того, парламентская оппозиция инициирует импичмент Пашиняну.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Армения Никол Пашинян отставка Нагорный Карабах
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