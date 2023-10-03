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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Глава Евросовета заявил о «предательстве» Россией армян Карабаха

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Россия предала армян Карабаха
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Российские миротворцы не отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе, отметил Шарль Мишель. Подобные упреки в их адрес поступали и со стороны армянских властей. Кремль выразил несогласие с этой трактовкой
Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Российский миротворческий контингент, размещенный в Нагорном Карабахе после окончания военного конфликта там в 2020-м, не отреагировал на «антитеррористическую» операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе 19–20 сентября, и таким образом Россия предала жителей региона, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью Euronews.

«Ясно, что Россия предала армянский народ. Россия хотела иметь своих солдат на местах, чтобы гарантировать это соглашение о мире и безопасности. Но мы видим, что военная операция [Баку] была начата без малейшей реакции российских миротворческих сил на этой территории. Европейский союз, с другой стороны, не имел сил или военного присутствия там», — сказал он.

Мишель заявил, что разочарован решением Азербайджана начать свою операцию и твердо заявил об этом президенту республики Ильхаму Алиеву. Он заметил, что ЕС сохраняет приверженность поддержке Армении, будет оказывать ей гуманитарную помощь и уважает ее территориальную целостность.

Глава Евросовета признал, что Азербайджан остается партнером ЕС, в том числе в энергетике. Однако теперь в контексте мирного урегулирования карабахского конфликта на Баку лежит «большая ответственность» из-за проведенной операции, ему следует «показать добрую волю».

Операция Азербайджана по предложению российских миротворцев завершилась заключением соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии региона и реинтеграции его жителей под юрисдикцию Азербайджана. Ереван не принимал участия в формировании соглашения. Более 100 тыс. из 140 тыс. населения армян уже уехали из Карабаха в Армению.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян упрекал миротворцев в том, что они не смогли предотвратить «нападения» на Карабах. Политик не в первый раз негативно высказывался о деятельности миссии в регионе.

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Кремль выразил несогласие с критикой. Вопрос же, останется ли контингент в Карабахе, будут решать с Азербайджаном, так как это его территория, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как армяне покидают Карабах. Фоторепортаж
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Нагорный Карабах миротворцы Шарль Мишель Азербайджан Армения
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