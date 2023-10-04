МИД России обвинил Евросоюз в предательстве армян в Карабахе

Представитель МИДа Захарова: ЕС, а не Россия предал армян в Нагорном Карабахе

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Последние события в Нагорном Карабахе показали, что именно Евросоюз, а не Россия предал армянское население, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, европейцы «молча смотрели» на то, как российские миротворцы помогали выезжающим в Армению жителям Нагорного Карабаха и привозили гумпомощь. При этом ЕС рассказывал «небылицы» о том, как Москва «предала» армян.

«Это не Россия предала. Россия всегда была рядом, всегда останавливала кровопролитие в этом регионе и всегда помогала финансово, экономически и гуманитарно. <...> Это Европейский союз предал армян», — сказала она.

Захарова отметила, что ЕС «заманил Ереван в ловушку» и посоветовал Армении отказаться от выполнения договоренностей, установленных при посредничестве Москвы.

Глава Евросовета заявил о «предательстве» Россией армян Карабаха Политика

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель обвинил Россию в «предательстве» армян Нагорного Карабаха, так как, по его словам, российский миротворческий контингент не отреагировал на «антитеррористическую» операцию Азербайджана. При этом, подчеркнул Мишель, ЕС не имел сил или военного присутствия в районе конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также упрекнул российских миротворцев в том, что они не смогли предотвратить «нападения» на Карабах.

Кремль выразил несогласие с критикой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российские миротворцы «проявляют настоящий героизм», выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеют. Вопрос, останется ли российский контингент в Карабахе, будут решать с Азербайджаном, так как это его территория, пояснил Песков.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские миротворцы приняли участие в эвакуации более 98 тыс. жителей Нагорного Карабаха в Армению.