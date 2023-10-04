Импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса из Украины и Молдавии будет разрешен только для румынских фермеров и переработчиков и будет возможен строго на основании лицензии, заявил глава Минсельхоза республики

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Румыния ограничила импорт зерна из Украины и Молдавии, сообщил глава румынского Минсельхоза Флорин Барбу в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Импорт зерна из Украины и Молдавии будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам и возможен только по лицензии», — написал он на своей странице.

Барбу пояснил, что Бухарест защищает местное производство и фермеров. И уточнил, что соответствующий нормативный акт готов и его одобрит правительство.

На сайте Минсельхоза Румынии размещен проект нормативного акта. Он предусматривает, что импорт сельскохозяйственной продукции (ввоз пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса) из Украины и Молдавии разрешен исключительно местным операторам.

Румыния, а также Болгария, Польша, Словакия и Венгрия в мае ввели временный запрет на ввоз украинского зерна после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки.

Позднее запрет поддержала Еврокомиссия, но 15 сентября не стала продлевать его действие. В Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета. Польша и вовсе сделала его бессрочным.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не ожидала столь жесткого поступка в условиях боевых действий, несмотря на то что всегда конкурировала с соседями на рынке зерна.

Позднее Украине удалось договориться со Словакией насчет экспорта: с Братиславой была достигнута договоренность о создании системы лицензирования поставок зерна, а запрет будет действовать до ее запуска. Киев и Варшава также договорились разработать вариант взаимодействия, который учитывает интересы обеих стран.

Украинский клуб аграрного бизнеса (UCAB) 3 октября сообщил, что в сентябре Украина экспортировала 2,1 млн т зерна, что на 10% меньше, чем в августе.