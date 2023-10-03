Украинские аграрии сообщили о падении экспорта зерна на 10%

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В сентябре Украина экспортировала 2,1 млн т зерновых культур, что на 10% меньше, чем в августе. Об этом говорится в сообщении Украинского клуба аграрного бизнеса (UCAB), опубликованного в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Из всего объема экспорта зерна 63% составила пшеница, 30% - кукуруза, 6% ячмень, уточнили в организации.

Однако в сентябре вырос экспорт масличных культур на 17% (около 880,9 тыс. т) и обработанного мака на 13% (415,3 тыс. т). Экспорт растительных масел упал 13%, из Украины вывезли 479,9 тыс. т подсолнечного, рапсового и соевого масла.

Всего за сентябрь Украине удалось экспортировать 4,2 млн т продукции агропромышленного комплекса, что на 3% меньше предыдущего месяца. «Надо учесть, что далеко не вся продукция смогла физически пересечь границу и значительный объем транспорта все еще стоит в очереди на выезд», — уточнили в клубе аграриев.

В сентябре экспорт украинского зерна усложнился после продления запрета на ее ввоз в Польшу, Венгрию и Словакию. Изначально временный запрет на экспорт зерна из Украины в эти страны, а также в Болгарию и Румынию ввели в мае после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. 15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать действие эмбарго, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли». Однако в Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета; Польша при этом и вовсе сделала его бессрочным.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не ожидала столь жесткого поступка в условиях боевых действий, несмотря на то что страны всегда конкурировали на рынке зерна. 18 сентября Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию на эмбарго. The Financial Times писала, что Брюссель выразил готовность защищать страны ЕС, если дело будет рассматриваться в ВТО.

Позднее Украина договорилась с Польшей и Словакией по экспорту своего зерна.