 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Украинские аграрии сообщили о падении экспорта зерна на 10%

Клуб аграрного бизнеса: Украина в сентябре экспортировала зерна на 10% меньше
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В сентябре Украина экспортировала 2,1 млн т зерновых культур, что на 10% меньше, чем в августе. Об этом говорится в сообщении Украинского клуба аграрного бизнеса (UCAB), опубликованного в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Из всего объема экспорта зерна 63% составила пшеница, 30% - кукуруза,  6% ячмень, уточнили в организации.

Однако в сентябре вырос экспорт масличных культур на 17% (около 880,9 тыс. т) и обработанного мака на 13% (415,3 тыс. т). Экспорт растительных масел упал 13%, из Украины вывезли 479,9 тыс. т подсолнечного, рапсового и соевого масла.

Всего за сентябрь Украине удалось экспортировать 4,2 млн т продукции агропромышленного комплекса, что на 3% меньше предыдущего месяца. «Надо учесть, что далеко не вся продукция смогла физически пересечь границу и значительный объем транспорта все еще стоит в очереди на выезд», — уточнили в клубе аграриев.

В сентябре экспорт украинского зерна усложнился после продления запрета на ее ввоз в Польшу, Венгрию и Словакию. Изначально временный запрет на экспорт зерна из Украины в эти страны, а также в Болгарию и Румынию ввели в мае после жалоб фермеров на более дешевую украинскую продукцию, которая наводнила местные рынки. 15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать действие эмбарго, поскольку «рыночные перекосы в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли». Однако в Варшаве, Будапеште и Братиславе с выводами ЕК не согласились и продлили действие запрета; Польша при этом и вовсе сделала его бессрочным.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна не ожидала столь жесткого поступка в условиях боевых действий, несмотря на то что страны всегда конкурировали на рынке зерна. 18 сентября Украина пожаловалась во Всемирную торговую организацию на эмбарго. The Financial Times писала, что Брюссель выразил готовность защищать страны ЕС, если дело будет рассматриваться в ВТО.

Читайте на РБК Pro
Ребенок не хочет идти в детский сад, что делать
Кадровый голод: как без диплома построить успешную карьеру в логистике
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist

Позднее Украина договорилась с Польшей и Словакией по экспорту своего зерна.

Теги
Украина зерно сельхозпродукция
Материалы по теме
Bloomberg сообщил об изменении позиции Египта по закупкам зерна из России
Бизнес
В Польше заявили о готовности отправлять украинское зерно в Африку и Азию
Политика
Киев изложил «формулу соглашения» с Польшей по зерну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 02 окт, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 02 окт, 16:46
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 15:11
Единоросс из Якутии Борбуев опроверг сообщения о краже золотых часов Общество, 15:11
Матвиенко заявила о «трухе в голове» после жалобы губернатора на проверки Политика, 15:08
Песков назвал «рудиментом прошлого» повышенное внимание к курсу доллара Финансы, 15:06
Украинские аграрии сообщили о падении экспорта зерна на 10% Бизнес, 15:04
Вышли все серии «Лада Голд»: мы посмотрели и делимся впечатлениями Life, 15:00
Вторая ракетка России выиграла 12 геймов подряд у украинки в Пекине Спорт, 14:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Берлине прекратили все расследования по деятельности «Русского дома» Политика, 14:53
Газпромбанк представил интерактивную игру «Дорога к работе мечты» Пресс-релиз, 14:51
Песков призвал восхищаться стариками российской политики Политика, 14:45
Кремль заявил о преждевременности обсуждения прогрессивного налога Политика, 14:45
Доллар превысил ₽100: в чем причина и что будет дальше с рублем Инвестиции, 14:44
Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию Экономика, 14:37
Клуб РПЛ выпустил в продажу футболки с «молчаливым» главным тренером Спорт, 14:29