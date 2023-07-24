В Москве беспилотники атаковали несколько зданий

На Комсомольском проспекте нашли обломки дрона, в нескольких зданиях выбило окна. Второй дрон попал в бизнес-центр на улице Лихачева. Собянин сообщил, что серьезных повреждений и пострадавших нет

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве два здания атаковали беспилотники. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что осколки дрона нашли на Комсомольском проспекте, еще один попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

«На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказал собеседник агентства и уточнил, что на месте инцидента работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных ведомств.

«112» уточнил, что на Комсомольском проспекте во многих зданиях выбиты стекла в связи с «прилетом беспилотника». «Движение по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону области перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — попросили в столичном дептрансе. Затем движение перекрыли и по проспекту Лихачева.

Из высотки на Лихачева после попадания беспилотника шел густой черный дым, пишет Mash. По данным канала, жители центра и юга Москвы услышали звуки взрыва, по их словам, первый взрыв прозвучал около 4:00 утра, пишет Mash.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет.

Все оперативные службы работают на месте», — написал мэр Сергей Собянин.