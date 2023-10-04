Над Брянской областью сбили беспилотник

Беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

По предварительными данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте инцидента.

С начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. В ночь на 4 октября система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он не назвал точное количество целей.

Силы ПВО накануне сбили беспилотник над территорией Брянской области, 2 октября Богомаз сообщал о сбитом дроне над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений не было в обоих случаях.