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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили дрон над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он.

По предварительными данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте инцидента.

С начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. В ночь на 4 октября система ПВО сбила воздушные цели над Белгородом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он не назвал точное количество целей.

Силы ПВО накануне сбили беспилотник над территорией Брянской области, 2 октября Богомаз сообщал о сбитом дроне над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений не было в обоих случаях.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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