Politico объяснил расхождения Госдепа и Пентагона по оружию для Украины

Госдепартамент ищет возможности в снабжении ВСУ оружием, а Пентагон обращает внимание на риски, пояснили в Белом доме. WP называла госсекретаря Блинкена «главной силой» в вопросе поставок. Кремль критикует военную помощь Украине

Главы Пентагона Ллойд Остин и Госдепартамента Энтони Блинкен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Пентагон и Госдепартамент США придерживаются разных точек зрения относительно поставок оружия Украине, из-за чего оборонное ведомство медленнее соглашается на новые запросы Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника президентской администрации.

«Госдепартамент ищет возможности, Министерство обороны ищет угрозы», — описал собеседник подходы двух ведомств. Он предположил, что сотрудники Пентагона пояснили бы: «Им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них».

Politico привел мнения критиков позиции Пентагона, которые считали, что ведомство слишком медленно дает согласие на поставки оружия для ВСУ. Они отмечали: сначала глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли рассказывают о большой сложности запрашиваемого вооружения и необходимости слишком долгого обучения, либо риска ответных мер со стороны России, но спустя «несколько недель ненужной задержки» соглашаются.

Washington Post называла госсекретаря Энтони Блинкена «главной силой» в вопросе одобрения США поставок танков Abrams и истребителей F-16. После согласия Белого дома свои танки Украине пообещали и передали и другие западные государства.

ВСУ получили американские танки в конце сентября. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины отмечали, что их следует использовать только для хорошо спланированных операций прорыва, а не общевойском бою. Глава ведомства Кирилл Буданов пояснял, что это связано с большим числом противотанковых средств и артиллерии на переднем крае, в связи с чем «все основные боевые действия ведутся пешком, без использования какой-либо техники».

Российские власти подвергают критике военное снабжение Украины со стороны западных стран и отмечают, что этот процесс не помешает Москве достичь своих целей. «НАТО, конечно, втягивается в конфликт на Украине. Поставки идут военной техники, тяжелой техники. <...> Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.