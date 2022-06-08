Иран заявил о готовности помочь в мирном разрешении ситуации на Украине

Ибрахим Раиси (Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Тегеран готов использовать свои возможности и помочь в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, сообщает пресс-служба иранского лидера.

Раиси также выразил надежду на скорое завершение конфликта и подчеркнул важность дипломатического разрешения ситуации.

«Независимо от международных событий, Исламская Республика Иран стремится углубить и стабилизировать свои всесторонние отношения с независимыми странами», — отметил он.

В сообщении Кремля говорится, что стороны отметили «обоюдный настрой на последовательное укрепление [российско-иранских отношений], включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области».

Путин также выразил соболезнования в связи с крушением поезда в иранской провинции Южный Хорасан. В результате аварии, по разным данным, погибли от 13 до 17 человек, еще до 50 пострадали. По информации издания Tasnim, поезд столкнулся на железнодорожном пути с экскаватором и с рельсов сошли четыре вагона.