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США исключили вторичные санкции при ограничении цены на российскую нефть

США не будут применять вторичные санкции против тех, кто будет покупать российскую нефть по цене выше предельной. «Мы не собираемся играть в игру «ага, попался!», - заметила директор OFAC Андреа Гакки
BRENT BRENT $91,28 +1%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

США не будут использовать вторичные санкции (то есть вносить в санкционные списки) в отношении иностранных покупателей российской нефти по цене выше предельной, равно как и против иностранных поставщиков услуг для таких закупок российского топлива. Минфин США ждет, что американские провайдеры услуг (по транспортировке, перевалке, страхованию, торговому финансированию и т.д.) будут участвовать только в сделках, соответствующих ценовому потолку, но наказывать провайдеров за пределами юрисдикции США не планируется, сообщила директор Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, санкционное агентство Минфина США) Андреа Гакки на вебинаре в Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), передает корреспондент РБК.

«Мы не формулируем это с точки зрения вторичных санкций за противоречащие предельным ценам сделки вне американской юрисдикции. Другие страны G7 выйдут с соответствующим регулированием, запрещающим своим провайдерам оказывать услуги для закупок российской нефти по ценам выше предельной», — сказала Гакки.

В сентябре американские сенаторы внесли законопроект, в котором предлагается применять вторичные санкции против неамериканских финансовых институтов за содействие покупкам российской нефти компаниями из третьих стран по цене выше предельной.

Ранее Минфин США опубликовал предварительное руководство по применению механизма предельных цен на российскую нефть, в котором заявил, что иностранные компании, которые осуществляют «существенные закупки российской нефти по цене выше предельной и намеренно пользуются при этом услугами, связанными с морской перевозкой российской нефти», могут стать объектом расследований на предмет несоблюдения санкционного режима — им могут грозить штрафы со стороны OFAC (но не внесение в санкционный список). Американские юристы интерпретировали это как риск не для любых покупателей российской нефти, а только для тех, кто своими действиями вынуждает провайдеров США нарушить санкции: например, если покупатель предоставил американскому страховщику подложные документы, сообщившие ложные сведения о цене нефти, в результате чего провайдер согласился застраховать перевозку.

«Мы не собираемся играть в игру «ага, попался!». Мы не будем никого наказывать, кроме случаев преднамеренного обхода санкций или сознательного участия в существенной транзакции [по закупке российской нефти по цене выше предельной]», — заверила Гакки.

Помощник министра финансов США по противодействию финансированию терроризма Элизабет Розенберг 9 сентября также говорила, что если иностранный покупатель решает действовать всецело за пределами «коалиции по установлению предельных цен на российскую нефть», то есть покупать нефть по цене выше предельной и при этом не использовать никакие услуги компаний G7, «он может это делать, здесь не будет никакого нарушения санкций». «Это может быть изолированным выбором, который обойдется такому покупателю дороже и экономически труднее», — предупредила она.

Уровень предельной цены пока не установлен, это должно произойти в ближайшие недели (в целом механизм должен вступить в силу 5 декабря), сообщили американские чиновники на вебинаре. Будет три ценовых потолка: один для сырой нефти из России, другие два — для менее дорогостоящих и более дорогостоящих российских нефтепродуктов. Если российская нефть прошла существенную переработку в другой стране, то этот нефтепродукт уже не будет считаться российским по происхождению и на него не будет распространяться требование о соблюдении предельной цены, уточнила Гакки.

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Покупателям российской нефти, заключившим долгосрочные контракты с определенными ценовыми условиями, будет дано время для того, чтобы модифицировать, пересмотреть эти контракты и привести их в соответствие с предельной ценой. «Не могу назвать точного срока, в течение которого это должно быть сделано, но это будет определенное количество дней», — сказала директор OFAC.

Помощник министра Розенберг объяснила, что США и их партнеры по G7 будут считать успехом предложенного механизма. «Любой покупатель — например, переработчик нефти в Юго-Восточной Азии — может использовать само существование предельной цены для того, чтобы договориться о более низкой цене покупки российской нефти. Мы уже видим, что это происходит», — сказала она на вебинаре.

«Успех нужно рассматривать с точки зрения двойной цели соглашения: отказать России в нефтяной выручке, которую она использует, чтобы вести военные действия, и устранить потенциал для скачка цен. Критики говорят: это не будет работать, Китай и Индия не подпишутся на это. Но критерием успеха не является то, что каждый крупный покупатель российской нефти официально присоединится к механизму. Успехом будет то, что покупатели в своих юрисдикциях будут использовать эту предельную цену, чтобы выторговывать существенные скидки на российскую нефть. И мы уже видим по сообщениям СМИ, что азиатские клиенты получают существенные скидки от России», — заявила Розенберг.

Если китайские или индийские импортеры не станут формально соблюдать механизм, но будут использовать его наличие для того, чтобы еще больше сбивать цены на российское сырье, Москва не будет прекращать им поставки, чтобы не разрушать политические отношения с этими странами, уверена Розенберг. Президент России Владимир Путин говорил в сентябре, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к «решениям политического характера, противоречащим контрактам».

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Иван Ткачёв Иван Ткачёв
санкции США российская нефть G7 нефть
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