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Медведев оценил посты Маска фразой «рано расшифровался Юстас»

Замглавы Совбеза Медведев оценил посты Маска фразой «рано расшифровался Юстас»
Ранее Маск предположил, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. Позже он назвал победу Украины в «тотальной войне» маловероятной
Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал посты американского предпринимателя, главы SpaceX и Tesla Илона Маска об исходе боевых действий на Украине словами из фильма «Семнадцать мгновений весны».

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского
звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа «Ukraine is an artificial state», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Юстас — Алексу» — это текст шифровки, который использовал персонаж фильма полковник Максим Исаев или Штирлиц (псевдоним «Юстас») при передаче информации начальнику советской разведки (псевдоним «Алекс»).

Зеленский запустил опрос «какой Илон Маск вам нравится больше?»
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Ранее Маск опубликовал в «Твиттере» пост, в котором предположил, как бы мог завершиться конфликт на Украине. По его мнению, конфликт может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. Также бизнесмен прикрепил опрос, согласно которому по состоянию на 00:50 мск 37% пользователей согласились с его доводами, а 62% не поддержали их.

Позже Маск написал еще один пост, в котором назвал победу Украины в «тотальной войне» маловероятной. Он заметил, что население России в три раза больше чем на Украине и в случае объявления полной мобилизации одержать победу Киеву, скорее всего, не получится.

В ответ на посты бизнесмена президент Украины Владимир Зеленский запустил свой собственный опрос, где спросил «какой Илон Маск вам нравится больше?»: «тот, который поддерживает Украину» и «тот, который поддерживает Россию». За первый вариант на 00:50 мск проголосовали 83%, за второй — 16%.

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Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник оставил под постом Маска комментарий «Fuck off». Пресс-служба Верховной рады Украины ответила Маску: «Нет».

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на Маска, скорее всего, «повлияла» российская космонавтка Анна Кикина, которая полетела на Crew Dragon-5 пройдет в рамках программы перекрестных полетов «Роскосмоса» и NASA. «Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал он.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Дмитрий Медведев Илон Маск Украина
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