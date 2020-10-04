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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Генпрокуратура Азербайджана завела дело против лидера Нагорного Карабаха

Ведомство обвинило Араика Арутюняна в действиях, направленных на умышленное убийство мирного населения и создание паники среди людей, и возбудило в его отношении уголовное дело по 15 статьям
Араик Арутюнян
Араик Арутюнян (Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Генпрокуратура Азербайджана возбудила в отношении президента непризнанного Нагорного Карабаха Араика Арутюняна уголовное дело. Об этом заявил глава ведомства Кямран Алиев, передает агентство Report.az.

Арутюняна обвиняют по 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе о планировании, подготовке, начале или ведении агрессивной войны, умышленном убийстве, терроризме и создании преступного сообщества. В сообщении генпрокурора утверждается, что лидер Нагорного Карабаха «прямо нарушил требования Женевской конвенции, умышленно убивая мирных жителей и создавая панику среди людей».

В Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны Армении города Гянджа
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как заявили в Баку, азербайджанский город Гянджа по приказу Арутюняна утром 4 октября подвергся ракетному и артиллерийскому обстрелу. В результате, по данным Генпрокуратуры, один человек погиб, 32 получили ранения, сильно пострадала инфраструктура города.

Утром 4 октября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские силы ведут ракетный обстрел Физулинского района, в частности, городов Тертер и Горадиз, а также Гянджа. В Минобороны Армении в ответ заявили, что с территории республики какой-либо огонь в направлении Азербайджана не ведется.

Арутюнян заявил, что удары по военным объектам Азербайджана в Гяндже были нанесены по его приказу, позднее он распорядился прекратить огонь, «чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей». До этого, как написал Арутюнян в Facebook, азербайджанская сторона нанесла удары по столице Нагорного Карабаха Степанакерту с использованием систем «Полонез и «Смерч».

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Араик Арутюнян

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По утверждению советника президента Нагорного Карабаха Ваграма Погосяна, в Гяндже в результате обстрела был уничтожен военный аэродром ВС Азербайджана. В Баку, в свою очередь, назвали данные об обстреле военных объектов ложью и сообщили, что пострадали мирные жители и гражданская инфраструктура.

Обстрел Гянджи осудил и МИД Турции, обвинив в нем Армению.

4 октября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил также, что Арутюнян получил тяжелое ранение в результате удара азербайджанских вооруженных сил, в момент которого он «находился в бункере». Пресс-секретарь лидера Нагорного Карабаха опроверг это утверждение. В Ереване, в свою очередь, отметили, что Арутюнян незадолго до заявления Баку был в прямом эфире.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Наталия Анисимова
Азербайджан Нагорный Карабах уголовное дело
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