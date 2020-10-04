Генпрокуратура Азербайджана завела дело против лидера Нагорного Карабаха

Ведомство обвинило Араика Арутюняна в действиях, направленных на умышленное убийство мирного населения и создание паники среди людей, и возбудило в его отношении уголовное дело по 15 статьям

Араик Арутюнян (Фото: Айк Багдасарян / Photolure / ТАСС)

Генпрокуратура Азербайджана возбудила в отношении президента непризнанного Нагорного Карабаха Араика Арутюняна уголовное дело. Об этом заявил глава ведомства Кямран Алиев, передает агентство Report.az.

Арутюняна обвиняют по 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе о планировании, подготовке, начале или ведении агрессивной войны, умышленном убийстве, терроризме и создании преступного сообщества. В сообщении генпрокурора утверждается, что лидер Нагорного Карабаха «прямо нарушил требования Женевской конвенции, умышленно убивая мирных жителей и создавая панику среди людей».

Как заявили в Баку, азербайджанский город Гянджа по приказу Арутюняна утром 4 октября подвергся ракетному и артиллерийскому обстрелу. В результате, по данным Генпрокуратуры, один человек погиб, 32 получили ранения, сильно пострадала инфраструктура города.

Утром 4 октября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские силы ведут ракетный обстрел Физулинского района, в частности, городов Тертер и Горадиз, а также Гянджа. В Минобороны Армении в ответ заявили, что с территории республики какой-либо огонь в направлении Азербайджана не ведется.