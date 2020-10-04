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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Столица Нагорного Карабаха подверглась новому обстрелу

Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики, снова подвергся обстрелу, об этом сообщает корреспондент «РИА Новости». Также информация об обстреле появилась в Telegram-канале корреспондента телеканала RT Игоря Жданова. По его информации, в городе прогремело более десяти взрывов.

Как сообщило агентство, кроме серии взрывов, в городе также был слышен звук разлетающихся осколков. Ранее агентство передало, что в Степанакерте сработала сирена воздушной тревоги.

Жданов сообщил со ссылкой на источник в одной из силовых структур Армении, что в районе Степанакерта применяется авиация, беспилотники, артиллерия, ракеты LORA. «Дроны прилетают, ПВО их сбивает, но сейчас их над Степанакертом столько, что ПВО не успевает сбивать каждый», — процитировал корреспондент слова источника.

По данным представителя Минобороны Армении Шушан Степанян, в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха возобновилась перестрелка. По ее информации, на отдельных участках ведется «огонь малой интенсивности», в том числе средствами артиллерии.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что утром в воскресенье вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские города Тертер и Горадиз Физулинского района.

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
Армения Нагорный Карабах Азербайджан Степанакерт обстрел
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