В Ереване ответили на данные о тяжелом ранении лидера Нагорного Карабаха

Накануне Арутюнян прибыл на линию фронта. По его мнению, на передовой он будет полезнее, чем в тылу.

Гаджиев сообщил, что президент, по его сведениям, находился не на передовой, а «прятался» в бункере.

На странице самого Арутюняна в Facebook последняя запись была сделана около 12:30 мск. К посту прикреплено видео с заявлением президента, в котором он комментирует текущую ситуацию в зоне боевых действий и действия Карабаха. На видео Арутюнян в камуфляжной одежде сидит в кабинете.

В районе конфликта из-за Нагорного Карабаха в воскресенье возобновились боевые действия. Азербайджан сообщал о том, что армянские силы ведут ракетный обстрел Физулинского района, в частности, в городах Тертер и Горадиз. Также ведомство сообщало об обстреле Гянджи. В Минобороны Армении сообщения о ракетном обстреле назвали фальсификацией.

Также столица Нагорного Карабаха Степанакерт утром в воскресенье подверглась новому обстрелу. В городе была слышна серия взрывов. В Армении сообщили, что под огонь попали гражданские здания.