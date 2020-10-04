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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Генпрокурор Азербайджана сообщил о 32 раненых при ударе по Гяндже

Неразорвавшийся снаряд во дворе жилого дома в городе Гянджа
Неразорвавшийся снаряд во дворе жилого дома в городе Гянджа (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа на западе Азербайджана погиб человек, еще 32 получили ранения. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Кямран Алиев.

«Согласно полученной информации, житель Гянджи Алиев Тунар погиб, 32 человека получили ранения», — говорится в сообщении генпрокурора.
Он также подчеркнул, что большой ущерб был нанесен инфраструктуре города и жилым домам. Сейчас на месте трагедии работает оперативно-следственная группа.

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Араик Арутюнян

По словам Алиева, по данным предварительной следственной проверки, было собрано «достаточно доказательств» того, что глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян нарушил требования Женевской конвенции и «умышленно убивает» мирных жителей. В связи с этим Генпрокуратура Азербайджана завела против него уголовное дело по 15 статьям.

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Азербайджанский военнослужащий около здания, разрушенного в результате обстрела города Гянджа

Гянджа является вторым по величине городом Азербайджана, в нем проживают более 500 тыс. человек. Атака на город была совершена 4 октября около 10:00. Позднее президент Арутюнян заявил, что это он отдал приказ ударить по Гяндже. Атака прекратилась также по его распоряжению.

Министерство иностранных дел Турции осудило нападение воздушных сил Армении на мирное население города. Дипведомство заявило, что данный удар является нарушением гуманитарного права и Женевских конвенций.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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