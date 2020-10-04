Генпрокурор Азербайджана сообщил о 32 раненых при ударе по Гяндже

Неразорвавшийся снаряд во дворе жилого дома в городе Гянджа (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В результате ракетного и артиллерийского обстрелов города Гянджа на западе Азербайджана погиб человек, еще 32 получили ранения. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Кямран Алиев.

«Согласно полученной информации, житель Гянджи Алиев Тунар погиб, 32 человека получили ранения», — говорится в сообщении генпрокурора.

Он также подчеркнул, что большой ущерб был нанесен инфраструктуре города и жилым домам. Сейчас на месте трагедии работает оперативно-следственная группа.

По словам Алиева, по данным предварительной следственной проверки, было собрано «достаточно доказательств» того, что глава непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян нарушил требования Женевской конвенции и «умышленно убивает» мирных жителей. В связи с этим Генпрокуратура Азербайджана завела против него уголовное дело по 15 статьям.