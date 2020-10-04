В Нагорном Карабахе заявили о взорванном военном аэродроме Азербайджана

Силы непризнанной республики наносят удары по крупным военным объектам Азербайджана. Президент Нагорного Карабаха заявлял, что это ответ на обстрел столицы республики Степанакерта

Азербайджанский военнослужащий около здания, разрушенного в результате обстрела города Гянджа (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В результате обстрела азербайджанского города Гянджа был взорван военный аэродром, сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в ходе военных действий в Гяндже погиб один человек, еще 32 были ранены. Сильно пострадала инфраструктура города, добавил генпрокурор.

О том, что военные силы Нагорного Карабаха наносят удары по Гяндже, сообщал президент непризнанной республики Араик Арутюнян. По его словам, было совершено «несколько ракетных ударов». «Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать жертв среди мирных жителей», — сообщил Арутюнян.

Он пояснял, что крупные военные объекты Азербайджана станут мишенью нагорнокарабахских сил из-за обстрелов Азербайджаном главного города республики Степанакерта. Президент призвал население этих городов покинуть их.