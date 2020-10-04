В Нагорном Карабахе заявили о взорванном военном аэродроме Азербайджана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Врачи заявили о «неожиданностях COVID» после данных о возможном синдроме Общество, 16:12 «Локомотив» обыграл «Химки» и одержал третью победу подряд Спорт, 16:06 Генпрокурор Азербайджана сообщил о 32 раненых при ударе по Гяндже Политика, 15:57 СМИ узнали о подозрениях в участии в договорном теннисном матче россиянки Спорт, 15:54 Генпрокуратура Азербайджана завела дело против лидера Нагорного Карабаха Политика, 15:45 Девять базовых практик биохакинга для обычного человека РБК Стиль и СберПервый, 15:44 Агент подтвердил переговоры «Локомотива» с воспитанником «Барселоны» Спорт, 15:39 В Минске силовики применили водометы для разгона протестующих Общество, 15:36 Турция обвинила Армению в нарушении Женевских конвенций Политика, 15:28 В Нагорном Карабахе заявили о взорванном военном аэродроме Азербайджана Политика, 15:11 Джонсон дал совет заболевшему COVID-19 Трампу Политика, 15:04 Цифровой минимализм и ресурсный максимализм: дайджест образования Экономика образования, 15:00  Архитектурная премьера города: «Titul на Серебрянической» РБК и Titul, 14:55 На Камчатке назвали возможную причину массового выброса животных на берег Общество, 14:44
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Нагорном Карабахе заявили о взорванном военном аэродроме Азербайджана

Силы непризнанной республики наносят удары по крупным военным объектам Азербайджана. Президент Нагорного Карабаха заявлял, что это ответ на обстрел столицы республики Степанакерта
Азербайджанский военнослужащий около здания, разрушенного в результате обстрела города Гянджа
Азербайджанский военнослужащий около здания, разрушенного в результате обстрела города Гянджа (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В результате обстрела азербайджанского города Гянджа был взорван военный аэродром, сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в ходе военных действий в Гяндже погиб один человек, еще 32 были ранены. Сильно пострадала инфраструктура города, добавил генпрокурор.

О том, что военные силы Нагорного Карабаха наносят удары по Гяндже, сообщал президент непризнанной республики Араик Арутюнян. По его словам, было совершено «несколько ракетных ударов». «Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать жертв среди мирных жителей», — сообщил Арутюнян.

В Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны Армении города Гянджа
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Он пояснял, что крупные военные объекты Азербайджана станут мишенью нагорнокарабахских сил из-за обстрелов Азербайджаном главного города республики Степанакерта. Президент призвал население этих городов покинуть их.

Представитель армянского Минобороны Шушан Степанян сообщала, что военные объекты, по которым силы Нагорного Карабаха наносят удары, расположены глубоко в тылу. «Всю ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта еще на один градус несет азербайджанская сторона», — написала в Facebook Степанян.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Она также поддержала заявление лидеров стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ (Россия, Франция, США), которое они сделали 1 октября. В нем президенты потребовали остановить бои и сесть за стол переговоров.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Мария Лисицына
Азербайджан аэродром Нагорный Карабах
Материалы по теме
Минобороны Армении сообщило о трех сбитых самолетах Азербайджана
Политика
Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Алиев сообщил о взятии Азербайджаном семи сел в Нагорном Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter