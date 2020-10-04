В Нагорном Карабахе заявили о взорванном военном аэродроме Азербайджана
В результате обстрела азербайджанского города Гянджа был взорван военный аэродром, сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в ходе военных действий в Гяндже погиб один человек, еще 32 были ранены. Сильно пострадала инфраструктура города, добавил генпрокурор.
О том, что военные силы Нагорного Карабаха наносят удары по Гяндже, сообщал президент непризнанной республики Араик Арутюнян. По его словам, было совершено «несколько ракетных ударов». «Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать жертв среди мирных жителей», — сообщил Арутюнян.
Он пояснял, что крупные военные объекты Азербайджана станут мишенью нагорнокарабахских сил из-за обстрелов Азербайджаном главного города республики Степанакерта. Президент призвал население этих городов покинуть их.