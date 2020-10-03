Президент Нагорного Карабаха прибыл на фронт

Араик Арутюнян (Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости)

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян находится на линии фронта. Вместе с ним в зону боевых действий прибыли директора Служб национальной безопасности Карабаха и Армении.

«Я сейчас продолжаю находиться на передовой. Со мной директора СНБ Армении и Арцаха», — написал Арутюнян на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что республика крепко стоит на позициях, и призвал всех мужчин Карабаха присоединиться к военным действиям.

Ранее президент заявлял, что на передовой он сможет принести больше пользы, чем в тылу.