Власти Азербайджана сообщили об обстрелах со стороны Армении

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Со стороны Армении ведутся ракетные обстрелы по территории Физулинского района Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана на своем сайте.

«В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района», — передает ведомство.

Помимо этого, по данным Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные силы обстреливают город Гянджа.

В ответ на заявления азербайджанской стороны пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что с армянской территории не ведется огонь по соседнему государству. «Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня», — написала она на своей странице в Facebook.

Позднее она добавила, что армия Азербайджана «продолжает наводить цели» с помощью запрещенных видов оружия на мирные населенные пункты, в том числе на столицу непризнанной республики Нагорный Карабах Степанакерт.