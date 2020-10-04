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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Власти Азербайджана сообщили об обстрелах со стороны Армении

Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Со стороны Армении ведутся ракетные обстрелы по территории Физулинского района Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана на своем сайте.

«В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района», — передает ведомство.

Помимо этого, по данным Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные силы обстреливают город Гянджа.

В ответ на заявления азербайджанской стороны пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что с армянской территории не ведется огонь по соседнему государству. «Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня», — написала она на своей странице в Facebook.

Позднее она добавила, что армия Азербайджана «продолжает наводить цели» с помощью запрещенных видов оружия на мирные населенные пункты, в том числе на столицу непризнанной республики Нагорный Карабах Степанакерт.

«Армия обороны Арцаха уже наносит мощные удары по ключевым военным объектам, расположенным глубоко в тылу Азербайджана», — отметила Степанян. Она уточнила, что за повышение напряженности в зоне конфликта «еще на один градус» ответственность несет Азербайджан.

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С 27 сентября возобновились вооруженные столкновения в районе Нагорного Карабаха (НКР). В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военное положение и мобилизация. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта и сообщают о жертвах. В ходе боевых действий применяется артиллерия, танки, авиация.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.


 

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