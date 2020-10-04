Власти Азербайджана сообщили об обстрелах со стороны Армении
Со стороны Армении ведутся ракетные обстрелы по территории Физулинского района Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана на своем сайте.
«В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района», — передает ведомство.
Помимо этого, по данным Минобороны Азербайджана, армянские вооруженные силы обстреливают город Гянджа.
В ответ на заявления азербайджанской стороны пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что с армянской территории не ведется огонь по соседнему государству. «Министерство обороны Армении официально сообщает, что с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не ведется никакого огня», — написала она на своей странице в Facebook.
Позднее она добавила, что армия Азербайджана «продолжает наводить цели» с помощью запрещенных видов оружия на мирные населенные пункты, в том числе на столицу непризнанной республики Нагорный Карабах Степанакерт.