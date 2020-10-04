СМИ сообщили о «тревожных показателях» в состоянии здоровья Трампа

Ближайшие двое суток будут переломными для заразившегося коронавирусной инфекцией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают CNN и CBS со ссылкой на информированный источник.

«Жизненные показатели президента на протяжении последних 24 часов были очень тревожными, и последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения», — сказал источник.

По его словам, пока Трамп не вышел на «прямой путь к полному выздоровлению».

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что у президента нет лихорадки, и он чувствует себя хорошо. Медик также добавил, что доволен достигнутым в ходе лечения прогрессом. Когда президента выпишут, врачи не ответили. Сам Трамп завил, что готов покинуть госпиталь уже сегодня, добавил Конли.