Депутаты Армении и Азербайджана назвали способы окончить конфликт

«Третьи страны, то есть Турция, должны быть исключены из этого процесса. Наемники, джихадисты, о которых говорится на уровне лидеров стран, тоже должны быть выведены из зоны конфликта. После этого можно приступать к переговорам», — говорит депутат Национального собрания Армении Микаэл Золян.

По словам депутата, Ереван старается давать России, Франции и США максимально полную информацию о происходящем в Нагорном Карабахе. «Из этих стран Россия — наиболее важный игрок, потому что все это происходит непосредственно близко к границам России. Надеемся, что это даст определенные результаты», — отметил Золян.

По его мнению, Москва понимает, что «агрессивная политика Турции», наличие в регионе наемников из Сирии и Ливии «не соответствует интересам Армении и России». При этом в Ереване сейчас не рассматривают какие-либо обращения за помощью к России, добавил он.

Чего ожидает Азербайджан

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков считает, что сейчас важно, чтобы вооруженный конфликт не превратился в большой региональный пожар». «А дальше уже политический переговорный процесс, в рамках которого, если не урегулировать конфликт полностью, но хотя бы выйти на такой уровень урегулирования, при котором возобновление масштабных военных действий будет невозможно или минимально», — считает он.

«С азербайджанской стороны это безусловное требование выполнения Арменией принципов СБ ОНН, которые были приняты 26–27 лет тому назад, которые требовали вывода армянских сил с оккупированных районов Нагорного Карабаха», — заявил Мусабеков.

Азербайджанский депутат утверждает, что Баку не преследует цели изгнать армянское население из региона. «В Карабахе 150 тыс. армян, как они сегодня заявляют, а в действительности там намного меньше. Было изгнано 700 тыс. азербайджанцев из тех районов, где армян не было. Они имеют полное право вернуться к своим домам, восстановить их и жить на своей отчей земле», — пояснил Мусабеков.

Депутат рассказал, что Баку находится на постоянной связи с Анкарой и поддерживает контакты с Москвой.

История нагорнокарабахского конфликта Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа). С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию. Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.



В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.



Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня. Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Боевые столкновения с применением авиации, артиллерии и танков начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября. Баку и Ереван взаимно обвинили друг друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Россия может ввести своих миротворцев на определенных условиях. «Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках «минской группы» ОБСЕ», — заявил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что миротворцы могут быть введены в регион только при согласии Армении и Азербайджана. «Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сообщил Песков.