Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
СК Белоруссии проверит обстоятельства гибели мужчины в минском изоляторе Общество, 23:31 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 23:30 В Москве от коронавируса умерли 29 человек за сутки Общество, 23:07 Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах Политика, 23:03 Алиев сообщил о взятии Азербайджаном семи сел в Нагорном Карабахе Политика, 22:58 Twitter начнет удалять пожелания Трампу смерти от коронавируса Политика, 22:38 Пушкина попросила Бастрыкина и Краснова взять под контроль дело Славиной Общество, 22:37 Бастрыкин поручил доложить о проверке загрязнения воды на Камчатке Общество, 22:30 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 22:25 Теннисист Хачанов четвертый раз подряд вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 21:56 Концертный зал им. Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима Общество, 21:41 Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах Политика, 21:39 У трех баскетболистов ЦСКА выявили коронавирус Спорт, 21:38 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 21:25
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах

По его словам, такое допустимо только с согласия обеих сторон конфликта. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в рамках Минской группы ОБСЕ
Фото:Arce Lavin / ZUMA /ТАСС
Фото: Arce Lavin / ZUMA /ТАСС

Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Введение миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику практически невозможно, Азербайджан не пошел на это в 1994 году, тем более он не согласится сейчас, говорит собеседник РБК в армянском правительстве.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Aziz Karimov / Reuters

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Вооруженные столкновения в районе Нагорного Карабаха продолжаются с 27 сентября. В Армении, Азербайджане и НКР объявлены военные положения и мобилизация. В боях применяется артиллерия, танки, авиация.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что вооруженные силы страны заняли семь населенных пунктов в трех районах Карабаха. «Сегодня Азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — написал Алиев.

Авторы
Наталья Галимова, Михаил Котляр, Вячеслав Козлов
Дмитрий Песков Нагорный Карабах миротворцы Россия
Материалы по теме
Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах
Политика
Алиев сообщил о взятии Азербайджаном семи сел в Нагорном Карабахе
Политика
Азербайджан назвал фейком запись переговоров с турецкими военными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter