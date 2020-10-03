Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах

По его словам, такое допустимо только с согласия обеих сторон конфликта. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обсуждение ввода российских миротворцев в рамках Минской группы ОБСЕ

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Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — сказал Песков.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ».

Введение миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику практически невозможно, Азербайджан не пошел на это в 1994 году, тем более он не согласится сейчас, говорит собеседник РБК в армянском правительстве.