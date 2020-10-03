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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Спикер парламента Армении отправился с экстренным визитом в Карабах

Возглавляемая спикером парламента Армении Араратом Мирзояном делегация отправилась в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с экстренным визитом. Об этом сообщает пресс-служба армянского законодательного органа.

«Делегация во главе со спикером Национального собрания Армении Араратом Мирзояном с экстренным визитом отправилась в Республику Нагорный Карабах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе парламента отметили, что Мирзоян провел переговоры со спикером парламента Нагорного Карабаха Артуром Товмасяном, а затем встреча продолжилась в расширенном формате.

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Стороны обсудили военную, политическую и дипломатическую ситуацию, «сложившуюся в результате турецко-азербайджанской агрессии», — добавили в пресс-службе.

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября и продолжаются до сих пор. Стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение. Ереван утверждает, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция, которая якобы поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой. В то же время Баку и Анкара эти обвинения опровергают.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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