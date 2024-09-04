Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за протесты

У многих из 30 помилованных есть дети, помилование стало «гуманным жестом», сообщил Минск. Две недели назад помилование получили еще 30 человек, среди которых были пенсионеры и имеющие серьезные заболевания

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Белоруссии помиловали семь женщин и 23 мужчины, осужденных за «преступления протестной направленности», указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Большинство из них — родители несовершеннолетних и малолетних детей, помилование стало «гуманным жестом в отношении этих людей», говорится в сообщении. Пресс-служба не раскрыла имена помилованных, указ не опубликован.

Две недели назад Лукашенко помиловал первую группу из 30 заключенных, которых осудили после протестов: 14 женщин и 16 мужчин. Некоторые из них серьезно больны, есть люди пенсионного возраста, уточнил тогда Минск.

Массовые протесты произошли в Белоруссии в 2020 году, они были связаны с официальными результатами президентских выборов. Согласно объявленным данным, Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. Многотысячные акции перерастали в столкновения между протестующими и силовиками, несколько человек погибли.

Акции неповиновения распространились и на предприятия, они затронули не менее 30 крупных предприятий с общей выручкой 27% ВВП страны. Среди них — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», принадлежащий государству, а также государственные БелАЗ и Минский тракторный завод.

Белорусские власти отреагировали на протесты массовыми репрессиями, говорилось в докладе Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека. «Протестующих избивали до тех пор, пока они не теряли сознание. При этом против демонстрантов применялись светошумовые гранаты и стальные пули с резиновым покрытием, что привело к множеству тяжелых травм. <...> Наши данные подтверждают факты изнасилования задержанных и применения других форм сексуального и гендерного насилия в отношении как мужчин, так и женщин», — рассказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. К весне 2024 года «кампания насилия и репрессий» не прекратилась, отмечали в ООН.

При этом несколько претендентов на президентский пост оказались в заключении еще до выборов: Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру 12 мая, спустя месяц был задержан по обвинению в отмывании средств, полученных преступным путем, также был задержан Сергей Тихановский, объявивший о намерении выдвинуться в президенты.

Лукашенко говорил, что выборы прошли «как праздник», но были те, кто хотел их испортить, в частности, другие государства. В этом году он объявил о планах снова выдвинуться в президенты на выборах, которые пройдут в 2025 году. В случае победы начнется его седьмой срок на посту президента, он занимает пост главы государства 30 лет — с 1994 года.