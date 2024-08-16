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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко помиловал часть осужденных за протесты

Александр Лукашенко помиловал часть осужденных за протесты в Белоруссии
Сюжет
Протесты в Белоруссии
Лукашенко помиловал 14 женщин и 16 мужчин, отбывавших наказание за «преступления протестной направленности». Все они были осуждены после массовых протестов 2020 года, связанных с итогами президентских выборов
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за «преступления протестной направленности», сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

«В числе помилованных 14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания. Есть люди пенсионного возраста. Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», — пишет канал, не уточнив их имена.

Контроль за этим «обязательством» по поручению Лукашенко возьмет министерство внутренних дел республики.

Массовые протесты в 2020 году в Белоруссии были связаны с официальными итогами выборов президента. Согласно объявленным данным, Лукашенко набрал 80,1%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. Несколько участников президентской гонки оказались в заключении еще до выборов. Так, банкир Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру 12 мая, спустя месяц был задержан. Его обвинили в отмывании средств, полученных преступным путем, а также в получении взятки в особо крупном размере. В 2021 году он был приговорен к 14 годам лишения свободы. В конце мая 2020 в Гродно также был задержан оппозиционер Сергей Тихановский, объявивший о намерении выдвинуться в президенты. В итоге вместо него свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана. Самого Тихановского в декабре 2021 года приговорили к 18 годам колонии за организацию массовых беспорядков, разжигание социальной вражды и воспрепятствование работе ЦИК, а также за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок

Многотысячные акции протеста, начавшиеся после объявления итогов выборов, перерастали в столкновения между протестующими и силовиками, несколько человек погибли.

После произошедшего западные страны ввели санкции в отношении физических лиц и компаний из Белоруссии, «поддерживающих режим Лукашенко».  

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Александр Лукашенко протесты Белоруссия помилование указ
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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