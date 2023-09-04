Ксения Собчак опубликовала фото генерала Суровикина в Москве

Министр обороны Шойгу не стал отвечать на вопрос, ведется ли расследование в отношении Суровикина. В последний раз генерал появлялся на публике во время мятежа Пригожина

Сергей Суровикин и Сергей Шойгу (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак опубликовал фото, на котором, как говорится в посте, генерал Сергей Суровикин запечатлен с женой.

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — говорится в подписи.

Незадолго до этого у министра обороны Сергея Шойгу спросили, ведется ли расследование в отношении Суровикина. Вопрос был задан, когда Шойгу общался с журналистами после пресс-конференции президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр не стал на него отвечать, поинтересовался: «Все вопросы?» — и ушел.

В конце августа источники РБК сообщили, что Суровикина освободили от должности главкома Воздушно-космических сил, которую он занимал с 2017 года.

Суровикин командовал Южной группировкой войск, участвующей в военных действиях на Украине. С октября 2022-го по январь этого года был командующим Объединенной группировкой войск. На этой должности его сменил глава Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем. По словам одного из источников РБК, после снятия с поста командующего ВКС Суровикин перестал быть заместителем командующего военной операцией на Украине.

Суровикин в последний раз появлялся на публике поздно вечером 23 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю его бойцов (Минобороны это отрицало и назвало провокацией), и объявил о «походе на Москву». Тогда генерал записал обращение с призывом к вагнеровцам остановить мятеж. Пригожин решил развернуть бойцов 24 июня, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Уголовное дело против бизнесмена закрыли, а также позволили ему выехать в Белоруссию. Позднее Пригожин приезжал в Россию. 23 августа он разбился в авиакатастрофе в Тверской области.

На фоне неудачной попытки мятежа Пригожина в зарубежных СМИ, включая Financial Times, Bloomberg и New York Times, появились сообщения об осведомленности Суровикина о планах вагнеровцев и его аресте. Кремль назвал это спекуляцией, а дочь Суровикина Вероника опровергла данные об аресте отца и отметила, что он «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал». Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщал, что генерала нет ни в одном из столичных СИЗО. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил в июле, что Суровикин на отдыхе и «пока недоступен».