Общественники заявили, что Суровикина в московских СИЗО нет

ОНК Москвы: генерала Суровикина нет ни в «Лефортово», ни в других СИЗО столицы

Главнокомандующий ВКС, замкомандующего объединенной группировкой войск на Украине генерал армии Сергей Суровикин не содержится ни в одном из следственных изоляторов столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО? <...> Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», — написал Мельников.

Суровикин не появлялся на публике с ночи на 24 июня. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударе по лагерям его бойцов и о начале «марша справедливости» на Москву. Суровикин в ответ записал видеообращение к бойцам ЧВК с призывом остановить движение войск.

Минобороны России обвинения Пригожина опровергло, президент Владимир Путин назвал его действия «ударом в спину». Продвижение техники ЧВК было остановлено вечером 24 июня в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с основателем «Вагнера». По соглашению Пригожин уехал в Белоруссию, уголовное дело о мятеже против него было прекращено. Кремль пообещал, что участвовавшие в событиях бойцы ЧВК не будут преследоваться.

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Вскоре в газете The New York Times появился материал, в котором со ссылкой на источники утверждалось, что генерал Суровикин мог знать о планах мятежа Пригожина и ЧВК «Вагнер». В Кремле назвали это утверждение спекуляцией.

29 июня газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что Суровикин задержан. По данным газеты не ясно, обвинен ли замкомандующего в заговоре или задержан для допроса. Агентство Bloomberg утверждает, что Суровикина в течение нескольких дней допрашивали военные прокуроры о его связях с Пригожиным.

Дочь Суровикина Вероника в разговоре с телеграм-каналом Baza опровергла информацию о возможном аресте отца. Она также напомнила, что генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал».