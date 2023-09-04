Эксперты описали три подхода Украины к наступлению

ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами внутри России — такие три стороны тактики в ходе наступления выделили собеседники FT. Москва называет контрнаступление Киева безуспешным

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Украина использует в ходе контрнаступления трехсторонний подход, пишет Financial Times со ссылкой на слова бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка (занимал пост с августа 2019 года по март 2020-го), научного сотрудника Киевского национального института стратегических исследований Николая Белескова и анонимного европейского чиновника.

Первый аспект — это расчистка минных полей, которая идет медленно и зачастую под покровом ночи. «Здесь так много металла и шрапнели, что металлоискатели не работают. Украинцы должны быть очень умными; это игра в подглядывание», — сказал газете европейский военный чиновник.

Второй аспект — использование дальнобойной артиллерии и западных ракет для атак на логистические и командные центры. Как отметил Загороднюк, это трудоемкий процесс для ВСУ, на который уходит больше времени, чем могло бы, из-за отсутствия господства в небе.

Третий аспект — проведение воздушных и морских атак с использованием беспилотников для поражения целей в Крыму и других частях России. По словам Белескова, такие удары «помогают создать ощущение симметрии» в силах между украинскими и российскими войсками. Российский МИД называл такие атаки попытками «отыграться на гражданских объектах» на фоне неудачного контрнаступления.

Наступление Украины идет ровно три месяца — российский президент Владимир Путин говорил, что оно началось 4 июня. По мнению главы государства, оно «провалилось». Месяц назад Минобороны России назвало потери Украины в ходе наступления на тот момент: свыше 43 тыс. человек, более 4,9 тыс. единиц различного вооружения, в частности 26 самолетов и девять вертолетов, более 1,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских танков AMX и 21 американская бронированная машина пехоты Bradley. О потерях России оно не отчитывалось.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наступление идет «очень сложно», но в «правильном направлении».

The New York Times писала, что США критиковали рассредоточение украинских сил на разных направлениях, вместо того чтобы сконцентрировать их для удара на юге, чтобы прорваться к Мелитополю. Кроме того, Вашингтон опасается приостановки наступления из-за погоды. Однако FT отмечает, что территория на юге Украины — это не черноземные почвы, а песчаные, и они не превращаются в «грязное болото» во время осенних дождей.